رياضة | ديروط يضم لاعب خط وسط بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط يضم لاعب خط وسط بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع محمود محمد حسانين الشهير بلقب بوجا وذلك للمشاركة بصفوف ديروط بالموسم الجديد .

ووقع اللاعب عقود انتقاله رسميا لصفوف ديروط فى حضور مسوؤلى الفريق وأعضاء مجلس الإدارة والمدير الإدارى.

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وكان بوجا قد انتقل لصفوف بنى سويف الرياضى الموسم الماضى قادما من صفوف بترول أسيوط ورحل عن الفريق السويفى بنهاية الموسم .

وجاء انتقال بوجا بعد ترشيح محمد يوسف المدير الفنى الحالى لديروط وبنى سويف السابق .