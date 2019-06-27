رياضة | "إلايماهاريتا" رجل مباراة مدغشقر وبوروندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إلايماهاريتا" رجل مباراة مدغشقر وبوروندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩ فوز ماركو إلايماهاريتا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مدغشقر أمام بوروندي والتي انتهت منذ قليل بفوز مدغشقر بهدف دون رد.

وقاد ماركو إلايماهاريتا منتخب مدغشقر لتحقيق الفوز في اللقاء حيث أحرز هدف المباراة الوحيد والثلاث نقاط من ركلة حرة مباشرة بتصويبة رائعة.

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ورفع منتخب مدغشقر رصيده بعد هذا الفوز إلى ٤ نقاط محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينكا بقي منتخب بوروندي بدون أي نقطة.