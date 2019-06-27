رياضة | منتخب كوت ديفوار يخوض مرانه الأخير قبل موقعة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب كوت ديفوار يخوض مرانه الأخير قبل موقعة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض منتخب كوت ديفوار مرانه الأخير مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشمس استعدادا لمواجهة المغرب غدا الجمعة في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ على ستاد السلام.

وشهد المران تخفيف الحمل التدريبي والتركيز على فك العضلات وأداء الإطالات والجري حول الملعب، بجانب فقرة ترفيهية للاعبين.

منتخب الأفيال فاز في لقائه الأول على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتصدر المجموعة الرابعة مع أسود الأطلس برصيد 3 نقاط.

وحرص إبراهيما كمارا المدير الفني للأفيال، على التواجد بمفرده في وسط الملعب لمدة ربع ساعة للتفكير في مباراة الغد والاستقرار على التشكيل المناسب.