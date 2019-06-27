شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الجزائر(0) – (0) السنغال ..أمم أفريقيا المجموعة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب الدفاع الجوي، الأن، مواجهة نارية، بين الجزائر والسنغال، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو.

تشكيلة الجزائر: حارس المرمى: رايس مبولحي، الدفاع: يوسف عطال وعيسى ماندي وجمال بلعمري ورامي بينسبعيني، الوسط: عدلان قديورة وسفيان فيغولي واسماعيل بن ناصر، الهجوم: رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح للهجوم.

تشكيل السنغال: المرمى: ميندي، الدفاع: موسى وجاوي - كواياتي - خاليدو كوليبالي - يوسف سبالي، الوسط: كيربين دياتا – إدريسا جايي - ألفريد نيداي - كيتا بالدي، الهجوم: ساديو ماني - مباي نيانج.

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بداية المباراة:

السنغال تشن أولى الهجمات عن طريق ساديو ماني وتنتهي بسلام على مرمى الجزائر

تسلل على بونجاح في الدقيقة 7

بعد مرور 14 دقيقة منتخب السنغال مسيطر على المباراة

بونجاح يشن اولى هجمات الجزائر ويسدد ويلمسها مدافع السنغال بيده والجزائر تحصل على ضربة حرة خطرة