مدغشقر تحقق انتصارا تاريخيا على بوروندي

حققت مدغشقر أول انتصار في تاريخ كأس الأمم الافريقية لكرة القدم عندما تغلبت 1-صفر على بوروندي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في الاسكندرية اليوم الخميس.
ورفعت مدغشقر، التي تشارك لأول مرة في البطولة واقتربت بشدة من بلوغ الدور الثاني، رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني متأخرة بفارق نقطتين عن نيجيريا المتصدرة التي تأهلت لدور الستة عشر.
وفي المقابل ظلت بوروندي، التي تشارك لأول مرة في البطولة أيضا، في ذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد وتتأخر بفارق نقطة واحدة عن غينيا صاحبة المركز الثالث.
جاء هدف مدغشقر والمباراة الوحيد عبر ماركو إيليمهاريتا في الدقيقة 76 من ركلة حرة قوية من على خط منطقة الجزاء.
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