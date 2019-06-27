الكشف عن كرة الليجا الجديدة للموسم المقبل

كشفت رابطة الدوري الإسباني (لاليجا) الخميس عن تصميم الكرة الجديدة للموسم المقبل، والتي تحمل علامة بوما 'Puma' لأول مرة بعد انتهاء الاتفاقية السابقة مع نايكي 'Nike'.

وبعد 23 عاما من استعمال الكرات التي صممتها العلامة التجارية الأمريكية نايكي، أعلنت لاليجا في مارس/آذار الماضي عن اتفاق مع شركة بوما لتكون الراعي الرسمي للمنافسة خلال المواسم الثلاثة المقبلة، وكشفت الخميس عن شكل الكرة الجديدة.

وقالت لاليجا في بيان لها: "تقدم كرة لاليجا الجديدة استدارة كاملة تضمن مزيدا من الثبات والملمس الناعم وتقليل امتصاص الماء، في حين تتيح الألواح الأكبر تماسا أفضل مع الكرة. وتشبه بنية هذا التصميم المتقدم بنية كرة الجولف، وذلك لضمان حركتها بشكل مستقيم وتماسك أكبر خلال ركلها".

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الكرة "نبضة" (شعار) لاليجا الذي يعتبر أحد مميزات الهوية البصرية للمؤسسة الإسبانية، والذي سيكون على الكرة رفقة شعار بوما.

وأطلقت لاليجا مقطع فيديو للترويج للكرة الجديدة، ظهر فيه نجوم الدروي الإسباني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) وأنطوان جريزمان (أتلتيكو) وصامويل أومتيتي (برشلونة) ومارك بارترا (ريال بيتيس) وسانتي كازورلا (فياريال) ولويس سواريز (برشلونة).