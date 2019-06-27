تقرير.. صفقة ليفربول الجديدة.. لتكرار سيناريو 2015 والابتعاد عن لقب الأغلى

بعد منافسة مع بايرن ميونيخ الألماني وآياكس أمستردام الهولندي استطاع ليفربول أن يحصل على خدمات المدافع الشاب سيب فان دين بيرج لاعب فريق زفولة الهولندي.

بطل أوروبا بدأ موسم الانتقالات الصيفية عكس المتوقع فوسائل الإعلام ربطت ليفربول بالعديد من النجوم إلا أن إدارة الريدز واصلت صفقاتها المستقبلية من خلال التعاقد مع صاحب الـ17 عامًا مقابل ما يقرب من مليون و300 ألف جنيه إسترليني.

بالطبع قد يظن البعض أن انتداب المدافع الشاب سيجلعه ينضم إلى فريق الشباب بليفربول إلا أن هذا قد لا يحدث لعدة أسباب سنستعرضها في التقرير التالي:

- كلوب وسيناريو 2015

منذ تولي المدرب الألماني يورجن كلوب القيادة الفنية لليفربول والمدير الفني للريدز عانى كثيرًا من تواضع الخط الدفاعي ليأتي الحل من المدرسة الهولندي من خلال التعاقد مع فيرجل فان دايك من ساوثهامبتون الإنجليزي في صفقة قدرت بـ75 مليون جنيه إسترليني لتكون هذه الصفقة هيّ الأغلى من حيث المدافعين في العالم.

كلوب وضع عينه على العديد من الشباب سواء من داخل النادي أو خارجه ليكسب الرهان في النهاية من خلال الاعتماد على ترنت ألكساندر أرنولد ليصبح الشاب الإنجليزي أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف الفريق.

ليس أرنولد فقط بل أصبح الإنجليزي الشاب جو جوميز من أبرز مدافعي ليفربول منذ تولي كلوب قيادة ليفربول في 2015.

جوميز ورغم من كثرة إصاباته إلا أن كلوب استطاع أن يرمم دفاعه خلال الموسم المنقضي بالشاب الإنجليزي ومن جانبه فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب.

وبالطبع سيناريو جوميز يتكرر أيضًا في صفقة سيب فان دين بيرج ، فجوميز انتدبه ليفربول في 2015 قادمًا من تشارلتون الإنجليزي في صفقة لم تتخط خمسة ملايين جنيه إسترليني ليصبح صاحب الـ22 عامًا لاعبًا أساسيًا مع ناديه ومنتخب بلاده الأول.

Advertisements

- الابتعاد عن الأغلى

اضطر يورجن كلوب في الموسم الماضي أن يضخ العديد من الأموال على غير عادته من خلال التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك ليصبحا وقتها أغلى حارس ومدافع في العالم.

سياسة ضخ الأموال من الواضح أن كلوب لن يلجأ لها في الصيف الحالي بحسب ما كشفت عنه العديد من التقارير الإنجليزية رغم إعلان ملاك النادي في أكثر من مناسبة عن استعدادهم ضح الأموال.

وبعد أن نجح كلوب في ترميم مركزي حراسة المرمى والجانب الدفاعي سيعود المدير الفني لليفربول لسياسية التعاقد مع اللاعبين الشباب مقابل مبالغ مالية قليلة.

- تجربة سابقة

الشاب الهولندي سيب فان دين بيرج رغم صغر سنه إلا أنه كان من بين العناصر الأساسية في فريقه خلال الموسم المنقضي حيث تشير الأرقام إلى مشاركته في 20 مباراة بواقع 1305 دقيقة.

وبالطبع ستكون هذه التجربة لصالح كلوب نظرًا لخوض ليفربول العديد المسابقات في الموسم المقبل مما سيحتم عليه الاستعانة بجميع اللاعبين في مختلف الخطوط.

ليفربول بعد ضم المدافع الشاب أصبح يمتلك خمسة مدافعين بداية من فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وديان لوفيرن وجو جوميز.