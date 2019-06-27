شكرا لقرائتكم كوفاتش يحدد أهداف بايرن ميونخ في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الكرواتي نيكو كوفاتش بأن فريقه في حاجة إلى التعاقد مع أربعة لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل بعد رحيل أكثر من لاعب مؤثر عن الفريق في نهاية الموسم المنصرم.

ويقوم كوفاتش بإعادة بناء الفريق لا سيما بعد رحيل أربعة لاعبين ذوي الخبرة عن الفريق البافاري وعلى رأسهم الهولندي اريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري والبرازيلي رافينيا والألماني ماتس هوملز ما قلص عدد لاعبي الفريق حاليا إلى 17 فقط.

وقال كوفاتش في حديث مع مجلة "كيكر" الألمانية : لا يمكن أن نقوم بعمل جيد برفقة 17 لاعبا فقط. نحتاج إلى 19 على الأقل.

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ويواجه كوفاتش إمكانية التخلي عن قلب الدفاع الدولي السابق جيروم بواتنغ بعد أن نصحه رئيس النادي أولي هونيس بايجاد ناد جديد له بالإضافة إلى إمكانية التخلي عن خدمات لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس. وكان كوفاتش واضحا في توجيه رسالة إلى مسؤوليه بقوله : نحن في حاجة إلى لاعبين.

وتعاقد بايرن ميونيخ مع المدافعين الفرنسيين بنجامين بافار من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو في وقت سابق من العام الحالي، كما دفع 80 مليون يورو للحصول على خدمات مدافع أتلتيكو لوكاس فرنانديز.

ولم تنجح محاولات الفريق البافاري في الحصول على خدمات الدولي الالماني لوروا ساني من مانشستر سيتي والإنجليزي كالوم هادسون أودوي من تشلسي حتى الآن، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" بأن الفريق يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيلي لكن يبقى السؤال ما اذا كان الفريق البافاري مستعدا لمبلغ ضخم للحصول على خدمات الأخير.