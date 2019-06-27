الجزائر ضد السنغال مباراة الصعود للدور الثاني تعرف على موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم ومباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بين منتخبي الجزائر والسنغال، بدأت مباريات كأس الأمم الإفريقية في المباريات الحاسمة والصعبة والمؤهلة للدور الثاني للبطولة ، بالأمس تأهل إلي الدور الثاني كلاً من منتخبي مصر ونيجيريا رسمياً إلي الدور الثاني بعد فوزهم على الكونغو وغينيا، واليوم تستكمل اللقاءات الهامة والتي ستشهد صعود الفائز من لقاء الجزائر والسنغال إلي الدور الثاني .

يدخل كلاً من منتخبي الجزائر والسنغال، اللقاء وهما متصدرين المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط لكلاً منهما، بعد فوزهما على كينيا وتنزانيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة حكم المباراة منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال السابعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الجزائر قناة تايم سبورت التردد الأرضي، قناة الجزائر الرياضية المفتوحة التردد الأرضي، قنوات بي إن سبورت ماكس HD1 HD2 الدفاع الجوي الزامبي (جاني سيكازوي)

تصريحات المدير الفني لمنتخب الجزائر قبل المباراة

صرح المدير الفني للمنتخب الجزائري أن لاعبيه جاهزين تماماً للمباراة، وأشار أن مباراة السنغال ليست مصيرية ونخشي فخ المباريات السهلة في البطولة وحزر الاعبين من المواجهة وطالبهم ببذل أقصى الجهد.

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري اليوم

حراسة المرمي: مبولحي.

خط الدفاع: عيسي ماندي، رفيق حليش، محمد فارس، رامي بن سبيعي.

خط الوسط: سفيان فيجولي، عدلان قديورة، مهدي عبيد، يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بومجاح.

وفي نهاية المقال نتمنى متابعة ممتعة للمباراة.