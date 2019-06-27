مباراة قوية بين السنغال VS الجزائر اليوم الخميس 27-6-2019| تعرّف على موعد المباراة بتعليق حفيظ دراجي...

تبدأ مباراة السنغال والجزائر اليوم الخميس الموافق 27-6-2019 ضمن الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى كل فريق للتصدر والتأهل بها، مبديًا أفضل ما عنده، يأتي ذلك كله من أجل إسعاد الجماهير والرقي بشأن البلاد عاليًا وسط دول العالم، وبالسطور التالية سوف تعرفون توقيت مباراة الجزائر والسنغال.

موعد مباراة الجزائر والسنغال

وعن موعد مباراة الجزائر والسنغال مباشر، فإنها تبدأ الخامسة بتوقيت غرينتش GMT، السادسة بتوقيت الجزائر والإمارات، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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وعن توقيت المباراة بباقي دول العالم فإنها كالتالي:-

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان.

8:00 مساءاً بتوقيت العراق.

7:00 مساءاً بتوقيت السودان.

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت تونس.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر.

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب.

تبدأ المباراة ضمن دور المجموعات على ستاد الدفاع الجوي، وتُذاع على قناة بي إن ماكس HD1 + HD2 بتعليق حفيظ دراجي.