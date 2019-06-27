“تابع الآن” لحظة بلحظة نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27-6-2019 في كأس الامم...

تتجه متابعي ومحبي كرة القدم الأفريقية في جميع أنحاء العالم بعد قليل صوب إستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث المباراة الهامة والمرتقبة والتي تعتبر أقوى مواجهة في كأس الأمم الأفريقية حتى الآن والتي ستجمع بين منتخب الجزائر أو محاربي الصحراء كما يطلق عليهم والمنتخب السنغالي، هذه المواجهة التي يترقبها الجميع لأنها سوف تكون مواجهة حاسمة في هذه تامجموعة، والجميع يترقب هذا اللقاء القوي من أجل متابعة النجم السنغالي ساديو ماني والنجم الجزائري رياض بن محرز، والذي يتوقع الجميع أن تكون بينهما منافسة قوية في هذا اللقاء.

مباراة الجزائر والسنغال اليوم

تأتي هذه المباراة الهامة ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة والتي يتصدرها المنتخبان بنفس النقاط ونفس عدد الأهداف، والفائز بهذه المباراة سوف يتصدر المجموعة ويحجز بطاقة التأهل غلى دور الستة عشر، جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري فاز على المنتخب الكيني في المباراة الأولى بنتيجة 2/0، وبنفس النتيجة فاز المنتخب السنغالي على منتخب تنزايا، وسوف تكون هذه المباراة هى الأولى للنجم ساديو ماني والذي لم يشارك في المباراة الاولى.

موعد مباراة الجزائر والسنغال والقنوات الناقلة لها

سوف تقام مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 على أرضية ملعب الدفاع الجوي، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة بي ان سبورت ماكس 1و2، وكذلك ستذاع المبارة على قناة تايم سبورت على التردد الأرضي.

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال مباشر

سوف نتابع معكم نتيجة المباراة فور انطلاقها فتابعونا.