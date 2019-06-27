بالصور – بالأناشيد الوطنية.. جماهير مدغشقر وبوروندي تؤازر منتخبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

شهد ملعب ستاد الإسكندرية الدولي، مساء اليوم الخميس، تواجد محدود لجماهير منتخبي مدغشقر وبوروندي في المباراة التي تجمعهم بثاني مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحرصت جماهير المنتخبين على مؤازرة لاعبيهم وتحفيزهم بالهتافات والأغاني المحلية في بلادهم قبل وأثناء المباراة.

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فيما توافد عدد من الجماهير المصرية إلى ملعب المباراة لدعم المنتخبين والترحيب بالجماهير الأفريقية وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط الاستاد.

وتضم المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر خوض مبارياتها في الإسكندرية كل من منتخبات نيجيريا، وبوروندي، وغينيا، ومدغشقر.

ويتصدر منتخب نيجيريا قائمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط يليه غينيا ثم مدغشقر برصيد نقطة وحدة، بينما يحتل بوروندى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.