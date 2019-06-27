التأهل يقترب.. مدغشقر تدخل التاريخ بالفوز على بوروندي بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

تصوير - حازم جودة:

اقترب منتخب مدغشقر من التأهل لدور ثمن النهائي عقب الفوز على منتخب بوروندي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

فوز منتخب مدغشقر جعله يصبح في المركز الثاني برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن منتخب نيجيريا والذي ضمن التأهل، في المقابل أصبح منتخب غينيا في المركز الثالث برصيد نقطة، وتواجد منتخب بوروندي في المركز الأخير بدون نقاط.

وحقق منتخب مدغشقر فوزه الأول في البطولة الأفريقية حيث تعد هذه المشاركة هيّ الأولى للفريق الملغاشي في المسابقة القارية.

تشكيل بوروندي: جوناثان - كريستوف - فريديريك - عمر موسى - كريم نزيجييمانا - جايل بيجيرامانا - جايل دوهاينافيا - سيدريك - شسير - فيستون - ساديو بيراهينو.

تشكيل مدغشقر: آدريان - ميتانيري - فونتيري - رزاق - موبيريس - آمادا - آنست - آليماهاريترا - لالاياما - آندرياتساما - آندريا.

تفاصيل المباراة

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أولى التهديدات كانت في الدقيقة 14 من زمن أحداث المباراة بعدما سدد آنست كرة قوية لكن جوناثان حارس مرمى بوروند يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 19 من زمن أحداث اللقاء شهد تألق من جانب حارس بورندي جوناثان بعدما أبعد فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من جانب مهاجم مدغشقر آندريا لتتحول الكرة لركنية.

وكاد أميسي سيدريك في الدقيقة 28 أن يسجل هدف بوروندي الأول في البطولة بعدما راوغ مدافع مدافع مدغشقر إلا أن الأخير عاد ليصحح خطأه ويبعد تسديدة اللاعب قبل دخولها المرمى لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 35 سدد لاعب منتخب مدغشقر آندرياتساما كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة كاد كارلوس آندريا أن يفتتح أهداف المباراة من كرة رأسية رائعة إلا أن لاعب منتخب بوروندي أبعد الكرة من خط المباراة.

ومن عرضية رائعة عن طريق عمر موسى تصل الكرة لحمادة أميسي يحولها الأخير برأسية رائعة لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 64.

المنتخب البورندي واصل تهديده مرمى المنافس حيث جاءت هذه المرة في الدقيقة 68 من تسديدة رائعة عن طريق جايل دوهاينافيا لكن حارس مرمى منتخب مدغشقر يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 76 استطاع ماركو آليماهاريترا من تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب مدغشقر بعدما سدد كرة حرة مباشرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سددها على ييمن الحارس لتصبح النتيجة (1-0) لصالح مدغشقر.