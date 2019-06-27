الان تتابع نائب رئيس برشلونة يكشف موقف الكتالوني من نيمار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:

قال جوردي كاردونير، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن النادي لم يسع لإعادة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق هذا الصيف، وذلك رغم التقارير التي تحدثت عن اقتراب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة إلى برشلونة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان عام 2017 في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو (252 مليون دولار) لكن تقارير في إسبانيا

وفرنسا ذكرت أن النجم البرازيلي قد يعود إلى برشلونة قبل بداية الموسم المقبل.

وقال كاردونير في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس إن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، لكن النادي لم يتحرك لضمه.

وأورد كاردونير: “حسب ما أعلمه، برشلونة لم يتخذ أي خطوات من أجل التعاقد معه، كما أننا لم نبد رغبة في ذلك”.

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وأضاف: “مجلس الإدارة لم يبحث الأمر، لكن هناك رغبة لدى اللاعب للعودة إلى برشلونة”.

وجاءت تصريحات كاردونير رغم ما ذكرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، بموقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء ، بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بدأ محاولته الأولى مع مسؤولي سان جيرمان، عن طريق وسطاء، ولكن النادي الفرنسي رفض عرض برشلونة حيث يتحفظ النادي الفرنسي على بيع نيمار

الذي يعتبر أبرز نجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة :”على برشلونة أن يحاول مجددا إذا أراد إقناع باريس سان جيرمان”، وأشارت إلى أن نيمار ليس مستعدا للتحدث إلى وسائل الإعلام حتى

السابع من يوليو المقبل.”

وتضمنت التفاصيل التي نشرتها الصحيفة أن باريس سان جيرمان ليس مستعدا للتفريط في نيمار بأقل من المبلغ الذي دفعه لضم اللاعب قبل عامين وأن

برشلونة قد يضطر لدفع مبلغ يتراوح بين 100 و200 مليون يورو إضافة لانتقال أحد لاعبيه إلى سان جيرمان ضمن هذه الصفقة.

وقضى نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، أربعة مواسم مع برشلونة، الذي كان قد انضم إليه في 2013، وتوج معه بعدة ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني.

وخلال الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان، عانى نيمار كثيرا من الإصابات كما واجه قضية تتعلق بتهمة اغتصاب، لكنه نفى الأمر في وقت سابق

من يونيو الجاري.