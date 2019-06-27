شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوت ديفوار: انتظر مواجهة «الأستاذ والتلميذ» أمام المغرب والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار لكرة القدم، أن مواجهة المنتخب المغربي غدا الجمعة بمثابة مباراة تجمع بين «الأستاذ والتلميذ».

ويلتقي المنتخب الإيفواري مع نظيره المغربي غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وقال كمارا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس إن هيرفي رينار، المدير الفني للمغرب، كان مدرباً لكوت ديفوار في وقت سابق وهو كان مساعد له، لذلك فهو سعيد بالمواجهة .

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وأكد كمارا صعوبة مواجهة المغرب، وأضاف :«أنا سعيد أن أرى هيرفي رينار، هو يبحث عن فوز المغرب وأنا أيضاً أبحث عن فوز فريقي الشاب، هيرفي معتاد على البطولات الكبرى».

وقال كمارا، إن فريقه يبحث عن التأهل عن المجموعة للأدوار التالية وسيقوم بكل ما يلزم للتأهل، مؤكدا :«ليس هدفنا أن نهزم المغرب ونعود للبلاد، بل هدفنا التقدم في البطولة».

وعن غياب المهاجم المغربي خالد بوطيب، قال كمارا: «لا أنشغل سوى بفريقي».

وأضاف :«المنتخب المغربي قوي دفاعيًا وهجوميًا، وقادر على تنويع اللعب... هناك استقرار في أسود الأطلس منذ سنوات أو 4 سنوات، وهو ما ينعكس على الأداء الفني».