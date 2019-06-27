بن شرقي يترقب قرار الهلال لحسم مستقبله

سيكون المغربي أشرف بن شرقي أول الراحلين عن الهلال خلال الميركاتو الصيفي، حيث بات اللاعب خارج حسابات الهلاليين خلال الفترة المقبلة.

وكان أشرف بن شرقي قد أنهى مؤخراً إعارته لنادي لانس الفرنسي، بعد ان رفض الأخير تجديد إعارته.

وتنتظر إدارة ناي الهلال السعودي الجديدة برئاسة فهد بن نافل، الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد للفريق، حتى تحسم كل ملفات اللاعبين، بصفة نهائية، وعلى رأسها ملف أشرف بن شرقي.

من جانبها كشفت تقارير مغربية أن هناك ناديين أبديا مؤخراً اهتمامهما بالتعاقد مع أشرف بن شرقي، وهما الزمالك المصري والوداد الرياضي المغربي ، فيما ينتظر اللاعب تحديد مصيره مع الهلال بصفة رسمية ، ليعلن قراره خلال هذا الصيف.