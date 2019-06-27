ميلان يختلف مع سان جيرمان حول صفقة دوناروما

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، إن ميلان حدد موقفه من رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الروسونيري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
فقد ذكرت شبكة "سبورت ميدياست" أن ميلان استبعد عرض سان جيرمان الأولي، البالغ قيمته 20 مليون يورو بالإضافة إلى انضمام ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق الفرنسي، إلى النادي الإيطالي.
وأضافت أن الروسونيري يطلب الحصول على أموال أكثر، حيث أنه غير راضٍ عن تقييم بطل فرنسا لحارسه أريولا، حيث يقدره سان جيرمان بـ30 مليون يورو، رغم أنه لعب دور الرجل الثاني خلف جيانلويجي بوفون، في الموسم الماضي.
وأوضحت الشبكة أن دوناروما، رغم رغبته في البقاء بميلانو، إلا أنه يفهم حاجة النادي إلى ضبط ميزانيته، من أجل عدم الإخلال بنظام اللعب المالي النظيف.
يشار إلى أن دوناروما، البالغ من العمر 20 عامًا، يتبقى له عامان في عقده مع الروسونيري.
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