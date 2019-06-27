كينيا تنفي رحيل "أوديامبو" عن مصر بسبب العنصرية

نفى مسؤولو المنتخب الكيني رحيل لاعب الفريق دينيس أوديامبو، عن مصر ورفضه استكمال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب العنصرية.

وأفاد الموقع الرسمي للجنة المنظمة أن اللاعب تعرض للعنصرية من بعض الجماهير خلال وجوده في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر بافتتاح مشوار المنتخبين بالبطولة.

وقال كين أوكاكا، المنسق الإعلامي للمنتخب الكيني، في تصريحات رسمية إن اللاعب متواجد في معسكر منتخب بلاده ولا صحة لشائعات رحيله.

ويتواجد المنتخب الكيني في المجموعة الثالثة رفقة كل من الجزائر، السنغال وتنزانيا.

جدير بالذكر أن كينيا تتواجد بالمركز الثالث في جدول المجموعة بدون نقاط.