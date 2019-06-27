نائب رئيس بطل اسبانيا: نيمار يريد العودة الى برشلونة

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محمد عثمان - الرياض - برشلونة - أ ف ب | منذ ساعة في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 15:53

يريد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، العودة الى ناديه السابق برشلونة الاسباني بحسب ما ذكر نائب رئيس بطل إسبانيا الخميس.



وقال جوردي كاردونير في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو": "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو ان نيمار يريد العودة الى برشلونة". وأضاف ان برشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكاتالوني الى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وقال جوردي كاردونير في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو": "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو ان نيمار يريد العودة الى برشلونة". وأضاف ان برشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكاتالوني الى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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