شكرا لقرائتكم تيتي يخشى شبح ركلات الترجيح أمام البارغواي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بورتو اليغري (البرازيل) - أ ف ب | منذ ساعتين في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 15:26

أعرب مدرب منتخب البرازيل تيتي عن خشيته من شبح ركلات الترجيح ضد البارغواي في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده لا سيما بان السيليساو كان ضحية منافسه مرتين في النسخ الثلاث الماضية بهذه الطريقة وفي الدور ذاته.



وتفوقت البارغواي على البرازيل 2-صفر بركلات الترجيح عام 2011 في ربع النهائي قبل ان تخسر امام الاوروغواي، ثم كررت السيناريو ذاته بنتيجة 4-3 عام 2015 قبل ان تسقط سقوطا مدويا امام الارجنتين 1-6 في نصف النهائي.

وقال تيتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد البارغواي في بورتو اليغري "لا يمكن ان أشعر بالهدوء خلال ركلات الترجيح، لن أغير رأيي بهذا الصدد. ركلات الترجيح ليست عادلة، فهي تجسد النجاح أو الفشل وهذا ليس عدلا. لا أدري كيف لكن يجب ايجاد طريقة أخرى (لحسم المباريات)".

لكن كليبر شافيير مساعد تيتي قال بان الفريق "يتدرب على تنفيذ ركلات الترجيح اليوم وسنتحدث بالاستراتيجية لاحقا"، ويخشى الرأي العام البرازيلي عموما من قيام منتخب البارغواي من اعتماد اللعب الخشن والدفاعي على أرضية غير مثالية لملعب غريميو أرينا بغية جر اصحاب الأرض الى ركلات الترجيح،وتوقع تيتي ان تلعب البارغواي "بخطين للدفاع مع اعتماد على لاعب كمهاجم ثان بشخص ميغيل الميرون وآخر كرأس حربة هو أوسكار كاردوزو"، وقال تيتي "انهم يلعبون بقتالية عالية ويسجلون الكثير من الأهداف وبالتالي يتعين علينا بذل جهود مضاعفة لاحتوائهم".