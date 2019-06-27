شكرا لقرائتكم حارس الأرجنتين يحذر من سرعة لاعبي فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريو دي جانيرو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 15:25

حذر حارس مرمى الأرجنتين فرانكو أرماني زملائه من سرعة لاعبي فنزويلا عشية المواجهة بين المنتخبين في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.



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وعانت الأرجنتين لبلوغ الدور ربع النهائي، فبعد خسارتها مباراتها الافتتاحية أمام كولومبيا صفر-2، تعادلت مع البارغواي 1-1 قبل ان تهزم قطر بهدفين نظيفين.

ولن تكون المباراة نزهة للأرجنتين ذلك لأن فنزويلا هزمتها وديا 3-1 في آذار/مارس الماضي في مدريد ولم تنجح في التغلب عليها في آخر ثلاث مباريات، كما انها قدمت عروضا لافتة في هذه البطولة اذ تعادلت مع البيرو والبرازيل وتغلبت على بوليفيا 3-1.

وقال أرماني حارس مرمى ريفر بلايت والذي يخوض أول بطولة كبرى له على الصعيد الدولي في صفوف منتخب بلاده "يتعين علينا تسجيل الأهداف، ان نكون حذرين...لتحاشي المفاجأة".

وأوضح "تتطلع فنزويلا الى استرداد الكرة بسرعة والمبادرة الى الهجوم على الأجنحة وهي تملك لاعبين يتمتعون بالسرعة"، وأشاد أرماني بمهاجم نيوكاسل الإنكليزي سالومون روندون بقوله "يملكون مهاجما يستطيع السيطرة على الكرة ويجيد التحرك جيدا".