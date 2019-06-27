شكرا لقرائتكم كوفاتش يؤكد حاجة بايرن ميونيخ الى التعاقد مع 4 لاعبين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 15:13

أكد مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الكرواتي نيكو كوفاتش بان فريقه في حاجة الى التعاقد مع اربعة لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل بعد رحيل اكثر من لاعب مؤثر عن الفريق في نهاية الموسم المنصرم.



ويقوم كوفاتش باعادة بناء الفريق لا سيما بعد رحيل اربعة لاعبين ذوي الخبرة عن الفريق البافاري وعلى رأسهم الهولندي اريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري والبرازيلي رافينيا والالماني ماتس هوملز ما قلص عدد لاعبي الفريق حاليا الى 17 فقط.

وقال كوفاتش في حديث مع مجلة "كيكر" الالمانية "لا يمكن ان نقوم بعمل جيد برفقة 17 لاعبا فقط. نحتاج الى 19 على الاقل"، ويواجه كوفاتش امكانية التخلي عن قلب الدفاع الدولي السابق جيروم بواتنغ بعد ان نصحه رئيس النادي اولي هونيس بايجاد ناد جديد له بالاضافة الى امكانية التخلي عن خدمات لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس.