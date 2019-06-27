اخبار الأهلي اليوم الخميس 27-6-2019 كريم بامبو يتفق على الرتوش الأخيرة فى تعاقده مع القلعة الحمراء...

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جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الخميس 27-6-2019شملت جلسة لمدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ مع كريم بامبو جناح الإسماعيلي، قبل الإعلان عن إنضمامه للفريق الأحمر بشكل رسمي، حيث شهدت الجلسة الاتفاق على بعض البنود فى عقد اللاعب الشخصي، خاصة وأنه سيصبح لاعب حر بنهاية الموسم الجاري وعقب انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى.
اخبار الأهلي اليوم
اخبار الأهلي اليوم الخميس 27-6-2019
تضمنت نصائح مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى للاعب الفريق الصاعد عربى بدر، خلال جلسة خاصة جمعتهما صباحاً، على هامش الفريق بإستاد التتش، حيث حرص على توجيهة لعدة أمور فنية للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
اخبار الأهلي اليوم الخميس 27-6-2019شهدت جلسة خاصة بين الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى، على هامش مران الفريق الصباحي على ملعب التتش، حيث بحث عدة أمور خاصة باستعداد الفريق للمرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بالتدريبات اليومية أو معسكر الأعداد بإسبانيا غيرها من الأمور الخاصة بالفريق.
اخبار الأهلي اليوم
اخبار الأهلي اليوم الخميس 27-6-2019تضمنت اطمئنان الأورجويانى مارتن لاسارتى، على حارس الفريق على لطفى بعد إصابته الأخيرة فى "اليد"، والتى حرمته من المشاركة فى أكثر من تدريب قبل أن ينتظم فى المران، حيث تعرض لطفى لإصابة فى اليد خلال أحد التدريبات الأخيرة قبل أن يتم علاجه ويُشارك فى مران الفريق بشكل طبيعى.
اخبار الأهلي اليوم الخميس 27-6-2019تضمنت استقبال رمضان صبحى اتصالا من ادارة نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، ابلغوه فيه بضرورة العودة لأنجلترا يوم 1 يوليو المقبل أي بعد 72 ساعة من الآن، لعدم الوصول إلى لإتفاق مع الأهلى بخصوص استمراره مع الفريق الأحمر .
اخبار الأهلي اليوم
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