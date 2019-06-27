شكرا لقرائتكم عمرو جمال على رادار المقاولون العرب خلفا لأحمد على... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يراقب مسئولو المقاولون العرب الموقف النهائى لعمرو جمال مهاجم الأهلى، للدخول فى مفاوضات رسمية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب طلب الجهاز الفنى التعاقد معه للانضمام لقيادة الفريق فى الموسم المقبل .

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جاء ذلك بسبب قلق مسئولى المقاولون من رحيل مهاجم الفريق وهدافه أحمد على لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه .

كان عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل قد رحب برحيل أحمد على شريطة تجهيز البديل الكفء وبالفعل تعاقد مجلس الإدارة أولا مع محمد سالم مهاجم الفريق الأسبق العائد من رحلة طويلة باللعب للعديد من أندية الدورى على رأسها الزمالك .