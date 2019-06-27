شكرا لقرائتكم "مين رايح الزمالك" محور أحاديث رباعى الفراعنة ومحمد صلاح المفاجأة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسيطر الصفقات الجديدة، على الأحداث داخل قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى ظل سعى الناديين لتدعيم الصفوف بلاعبين جدد، أملا فى التعاقد مع الأفضل، لتحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الكروى الجديد.

ويرتبط لاعبى المنتخب الوطنى، بعلاقة جيدة خارج المستطيل الأخضر لذا تجمعهم أحاديث جانبية حول مصير كل لاعب فى الموسم الجديد وهو ما حدث بين 4 لاعبين على هامش معسكر المنتخب المقام حاليا على هامش بطولة أمم أفريقيا 2019.

وجمع حديث جانبى الرباعى وليد سليمان وأحمد حجازى ومحمود تريزيجية وعبد الله السعيد الذين سبقوا ولعبوا سويا فى صفوف النادي الأهلي حول إمكانية انتقال لاعب من الثلاثى حجازى وتريزيجية والسعيد لصفوف نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل.

الجلسة الرباعية أقيمت خلال تناول لاعبى المنتخب وجبة الغذاء خلال المعسكر، وبدأت بتوجيه وليد سليمان سؤال لزملائه : "مين فيكم اللى رايح الزمالك؟، ليرد الثلاثى ضاحكين فى نفس الوقت :"محمد صلاح"، مما آثار ضحكات كافة اللاعبين المتواجدين.