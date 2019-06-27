الأهلى يعدل سياسة صفقات الصيف بسبب نيدفيد...

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جدة - عمرو شويل تسبب كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي، فى تعديل السياسة التعاقدية للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة فيما يخص تدعيم مركز وسط الملعب المدافع. كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلى، التراجع عن التعاقد مع لاعب وسط مدافع، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب إمكانية توظيف نيدفيد فى هذا المركز بخلاف وجود حمدي فتحي الذي ظهر بمستوى مقبول عند المشاركة. وتضم قائمة الأهلي الحالية أكثر من لاعب فى وسط الملعب أبرزهم كريم نيدفيد وحمدي فتحي وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد والصاعد العربي بدر.

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