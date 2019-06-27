شكرا لقرائتكم قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة 2019 فى الثامنة مساء غد الجمعة فى دار المشاه. وستستضيف مصر النسخة الحالية خلال الفترة من 2 وحتى 14 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة. Advertisements وتشهد القرعة حضور مندوبو الإتحاد الدولى وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد المصرى و مندوبى الدول المشاركة وبعض من أسرة اللعبة.

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