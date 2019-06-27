شكرا لقرائتكم سموحة يعيد إسلام جمال بتوصية من حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعاد مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر، إسلام جمال ظهير أيمن الفريق، الذى كان معارا لطلائع الجيش فى الموسم الحالى .
قرار إعادة إسلام جمال جاء بتوصية من حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى، الذى طلب ضرورة إعادة اللاعب فى الموسم المقبل .
ويأمل مجلس إدارة سموحة فى بناء فريق قوى يستطيع العودة للمنافسة على الدورى بعدما كان قريبا من الهبوط للقسم الثانى .
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