شكرا لقرائتكم سموحة يعيد إسلام جمال بتوصية من حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر، إسلام جمال ظهير أيمن الفريق، الذى كان معارا لطلائع الجيش فى الموسم الحالى .

قرار إعادة إسلام جمال جاء بتوصية من حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى، الذى طلب ضرورة إعادة اللاعب فى الموسم المقبل .

ويأمل مجلس إدارة سموحة فى بناء فريق قوى يستطيع العودة للمنافسة على الدورى بعدما كان قريبا من الهبوط للقسم الثانى .