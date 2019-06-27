المصرى يتعاقد مع مهاجم ليبى فى أول صفقات البورسعيدية...

جدة - عمرو شويل تعاقد نادى المصرى برئاسة سمير حلبية مع المهاجم الليبى مفتاح طقطق لمدة موسمين اعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة أولى صفقات الفريق للموسم الجديد.

ويشغل طقطق 23 عاماً مركزى الجناح ورأس الحربة، وسبق له اللعب بليبيا لنادى النصر والذى حصل معه على الدورى الليبى موسم 2018/2017، قبل أن ينتقل لصفوف أهلى طرابلس مطلع الموسم الماضى.

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وشارك اللاعب مع منتخب ليبيا للمحليين فى بطولة أفريقيا التى أقيمت بالمغرب مطلع عام 2018 وهى البطولة التى نجح خلالها المنتخب الليبى فى حصد المركز الرابع.

وسبق لإيهاب جلال المدير الفنى للمصرى تدريب اللاعب فى الموسم الماضى عندما كان يتولى القيادة الفنية لأهلى طرابلس مما دفع لجنة التعاقدات بالمصرى للتعاقد مع المهاجم الدولى بناء على رغبة المدير الفنى.