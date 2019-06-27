شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 27-6-2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نستعرض اخبار أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 27-6-2019،والتي سيطر عليها أزمته بعد مباراة الكونغو أمس لرفض التسجيل مع مندوب الكاف، وكذلك دعم زميله عمرو وردة على ضوء استبعاده من صفوف الفراعنة لأسباب أخلاقية.

وجاءت أهم اخبار محمد صلاح كالتالى



أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. مدير المنتخب الوطنى يكشف تفاصيل ته عقب مباراة الكونغو



أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. كشف مدير المنتخب الوطنى إيهاب لهيطة، حقيقة أزمة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى مع قناة beinعقب مباراة الفراعنة مع الكونغو.

وقال لهيطة فى تصريحات صحفية: "فوجئت باصطحاب مندوب الاتحاد الأفريقى كاف لمحمد صلاح لتسجيل لقاء تليفزيونى عقب المباراة لصالح قناة bein بدون الرجوع لى ولما أخبرته بتسجيل صالح لقناة تايم سبورت بعد تسجيله مع بى أن فرفض مندوب الكاف تسجيل صلاح فى القناتين فقلت له طلبك مرفوض وأبلغت صلاح بعدم التسجيل مع القناة".

ونفى مدير منتخب مصر حدوث أزمة كما تردد، مؤكدا أن الموضوع برمته انتهى فى ثوانى معدودة ليتم التسجيل مع أحمد المحمدى من قبل قناة bein.

وخطف منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ثمن نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا بتغلبه على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد احرزهم أحمد المحمدى ومحمد صلاح، مساء الأربعاء على استاد القاهرة.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى ويأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.

أخبار محمد صلاح اليوم الخميس ..كالوشا بواليا: صلاح يستطيع نقل الكرة وهو مغمض عينه



أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. أشاد كالوشا بواليا، نجم المنتخب الزامبي، بمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر، قائلاً: "صلاح يستطيع نقل الكرة وهو مغمض عينه، وما وصل إليه يؤهله لكي يكون من أفضل 3 لاعبين بالعالم".

وتابع نجم المنتخب الزامبي في تصريحات تليفزيونية ، "مصر استطاعت إدارة مباراة الكونغو في الشوط الثاني" ، معرباً عن إعجابه بأداء محمود تريزيجه لاعب المنتخب الوطني .

وعن سقوط طائرة منتخب زامبيا في عام 1993 ، روى كالوشا بواليا تفاصيل السقوط حينما كان لاعبا بالفريق، قائلاً " كنا نمتلك فريقا قويا في ذلك الوقت، وكان في طريقه إلى السنغال عام 1993 لخوض مباراة في تصفيات كأس العالم ثم وقعت الحادثة".

وأضاف "الأمر كان صعبا بالنسبة لي، كوني كان من المقرر أن أكون معهم" ، موضحاً أن رئيس زامبيا أصر على استكمال نشاط كرة القدم، بعد 4 شهور من الحادث.

Advertisements

أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. الفرعون مدافعا عن وردة فى تويته: الإعدام ليس الحل



أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. الفرعون عن زميله عمرو وردة المستبعد من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

ونشر صلاح تغريدات باللغة الإنجليزية عبر حسابه على تويتر، لدعم وردة قال فيها:‫ "لابد أن تتعامل النساء بطريقة محترمة، واذا قالت لا تعني لا.. هذه الأشياء مقدسة. أنا أؤمن بأن من يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب أن يتم إعدامهم، وهي أسهل طريقة."

واضاف: "علينا ان نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والارشاد، والابعاد ليس الحل."

وكان وردة قد استبعد قبل مباراة الكونغو الديمقراطية التي حسمها الفراعنة بنتيجة ٢/٠ بعد اتهامه بالتحرش بأحد الفتيات عبر انستجرام.

أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. كيف احتفل الفرعون بتأهل مصر للدور الثانى؟



أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. احتفل الفرعون على طريقته الخاصة بتأهل الفراعنة للدور الثانى بكأس الأمم الأفريقية 2019 عبر تويتر.

ونشر صلاح عدة صور له خلال تواجده فى المباراة، بعدما نجح منتخب مصر فى التأهل إلى ثمن نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا بتغلبه على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد احرزهم أحمد المحمدى ومحمد صلاح، مساء الأربعاء على ستاد القاهرة.

أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. وائل جمعة يهنئ محمد صلاح لإحرازه الهدف 40 بقميص المنتخب



أخبار محمد صلاح اليوم الخميس .. هنأ وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق و النادى الأهلى عبر حسابة الشخصى على تويتر زميله محمد صلاح بدخول قائمة مصغرة للاعبين الذين تجاوزوا الـ40 هدفا بألوان الفراعنة.

وتابع وائل فى تغريدة عبر تويتر، صلاح جاء خلف الأسطورتين حسام حسن وحسن الشاذلى.

وسجل صلاح هدفه الـ40 مع الفراعنة أمس الأربعاء، فى شباك الكونغو الديمقراطية فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء فى ثانى لقاءات مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.