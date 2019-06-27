شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الخميس 27-6-2019 صانع ألعاب الزمالك يقترب من سموحة.. وخالد خلال يواجه المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الخميس 27-6-2019

يختتم فريق الزمالك بقيادة خالد جلال، استعداداته لخوض المواجهة الودية مع البطل الأوليمبى فى اللقاء المقرر إقامته غدا بملعب دريم، وذلك ضمن استعدادات الفريق بالمعسكر المغلق المقام بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تأتى استعدادات الزمالك الجارية تحضيرا لخوض الثلاث مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.



اخبار الزمالك اليوم

Advertisements

اخبار الزمالك اليوم الخميس 27-6-2019

تضمنت اقتراب أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك، من الانتقال لصفوف فريق سموحة السكندرى خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث اتفق مع مسئولو سموحة على كافة تفاصيل انتقاله الموسم الكروى الجديد، ويتبقى حصوله على موافقة نادى الزمالك لحسم الصفقة.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الخميس 27-6-2019

تضمن اطمئنان مسئولى نادى الزمالك، على خالد بو طيب من خلال الاتصال بالجهاز الفنى لمنتخب المغرب، بعد التقارير التى أشارت لتعرض اللاعب للإصابة فى الركبة، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية لأسود الأطلسى التى أقيمت مساء الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار، يوم الجمعة المقبل بملعب السلام، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.