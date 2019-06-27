شكرا لقرائتكم رئيس إنترناسيونال البرازيلي يرفض انتقال لاعبه إلى الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مارسيلو ميديروس، رئيس مجلس إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، يوم الأربعاء، أنه رفض العرض الثاني المقدم من نادي الهلال بغية التعاقد مع لاعب خط الوسط إدنيلسون الذي ربطته تقارير إخبارية في بلاده بالانتقال إلى وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رئيس إنترناسيونال في تصريحات نقلتها صحيفة "correiodopovo" البرازيلية: رفضنا العرض الثاني الذي قدمه الهلال للتعاقد مع إدنيلسون. مطالباً بالحصول على مبلغ 15 مليون دولار ثمناً لانتقال لاعب الوسط الذي احترف في إيطاليا سابقاً.

تصريح رئيس النادي البرازيلي في صحيفة

وأكد ميدريوس في تصريحه للصحيفة البرازيلية، أن إدنيلسون من الأسماء الهامة في الفريق، وذكر: هو لاعب مهم وقد رفضنا عرضين من الهلال، ولا نفكر حاليا في بيع اللاعبين لأننا نعمل بهدوء من أجل تحقيق نتائج جيدة للفريق.

Advertisements

وكشفت التقارير الصحافية أن المبلغ تجاوز 5 ملايين دولار، وذكرت الصحيفة حسب الصحافي البرازيلي هيلتور مومباخ أن إنترناسيونال يرغب في 15 مليون دولار من أجل بيع عقد إدنيلسون إلى الهلال، وذلك نظرا لأهمية قيمة إدنيلسون الفنية في الفريق ولا يخطط النادي لإطلاق سراحه إذ لم يحصل على مقابل مجز.

لاعب خط الوسط إدنيلسون

وتقدر القيمة السوقية للاعب صاحب الـ "29 عاما" بـ 3.5 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت"، وسبق وخاض إدنيلسون عدة تجارب في الدوري الإيطالي مع جنوى وأودينيزي ولعب مع ثلاثة أندية برازيلية، أشهرها كورينثيانز وإنترناسيونال.

ويملك الهلال حالياً مجموعة من اللاعبين الأجانب وهم علي الحبسي وألبرتو بوتيا وميلوش ديجينك وجوناثان سوريانو وكارلوس إدواردو وبافاتيمبي غوميز وسباستيان جوفينكو وعاد عمر خربين إلى الفريق بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز المصري، بينما انتهت إعارة البيروفي أندري كاريو من بنفيكا البرتغالي، وانتهى كذلك عقد الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" مع الفريق.