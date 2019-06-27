شكرا لقرائتكم برشلونة يتعاقد مع نيتو حارس فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع نيتو حارس مرمى فريق فالنسيا الإسباني في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو (8ر39 مليون دولار).

وباع فريق برشلونة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين إلى فالنسيا بنفس المبلغ يوم الأربعاء، وسيكلف نيتو فريق برشلونة 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين كحوافز محتملة.

وذكر برشلونة في بيان: سيوقع الحارس على عقد مع النادي للسنوات الأربع المقبلة، حتى نهاية موسم 2022 - 2023، وسيكون الشرط الجزائي في عقده 200 مليون يورو.

وقدم نيتو أداء مذهلا مع فالنسيا في الموسمين الماضيين بعدما انضم للفريق قادما من يوفنتوس في 2017.