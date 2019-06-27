مصر تتأهل رسميا لدور ال16 فى كاس أفريقيا نتيجة مباراة مصر والكونغو ..مباراة محمد صلاح ضد congo  

مصر تتأهل رسميا لدور ال16 فى كاس افريقيا نتيجة مباراة مصر والكونغو ..مباراة محمد صلاح ضد congo تستضيف جمهورية مصر العربية واحدة من أهم البطولات الكروية حيث تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم الجمعة الماضي الموافق 21 يونيو وشهد الانطلاق احتفالية كبيرة حازت على إعجاب الجميع من مختلف أنحاء العالم، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية عن موعد مباراة مصر والكونغو القادمة والتي ستكون في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم 2019 ويحرص منتخب الفراعنة على الفوز في تلك المباراة لضمان التأهل للدور الـ 16 من نفس البطولة.

سوف يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءًا على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتتكون مجموعة منتخب مصر من ثلاثة منتخبات أخرى وهما الكونغو الذي يتذيل المجموعة بعد خسارته أمام منتخب أوغاندا الذي يتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويتساوى مع منتخب مصر في نفس عدد النقاط بينما يتصدر بفارق الأهداف، وأخيرًا منتخب زيمبابوي صاحب المركز الثالث، على أن يتصدر للدور الـ 16 أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الرابع.

شاهد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة “مصر والكونغو مباشر” اليوم الاربعاء 26-6-2019 تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو مجاناً في كاس افريقيا

تشكيل مصر بقيادة أجيري في مواجهة منتخب الكونغو:

في حراسة المرمى : محمد الشناوى

: محمد الشناوى في خط الدفاع : أحمد أيمن ، أحمد حجازى، محمود علاء، أحمد المحمدى

: أحمد أيمن ، أحمد حجازى، محمود علاء، أحمد المحمدى في خط الوسط : محمد الننى، طارق حامد

: محمد الننى، طارق حامد في خط الوسط المهاجم : محمد صلاح ، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

: ، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه في خط الهجوم : مروان محسن

نتيجة مباراة مصر والكونغو

بداية المباراة || مصر الكونغو

3′ اووووه! أول فرص الفراعنة في الدقائق الأولي من خلال شبه إنفراد لصلاح بحارس مرمي الكونغو ولكن الكُرة تصطدم بمدافع الكونغو وتتحول لركنية!

مرور 15 دقيقة ولعب سلبي من منتخب مصر حتي الان مصر 0 الكونغو 0

د25 : جووووووووووووووووووول أحمد المحمدي يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر مصر 1 الكونغو 0

د30 : فاول من منطقة خطيرة للمنتخب المصري مصر 1 الكونغو 0

د30 : إنذار.. كارت أصفر من نصيب بوكادي بوبي لاعب الكونغو

د40 : العرضة للمرة الثانية تنقذ مرمي منتخب مصر من هدف محقق

د43 : جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للمنتخب المصري بعد تسديدة من رائعة من محمد صلاح بعد مجهود رائع من تريزيجية مصر 2

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نهاية الشوط الأول || مصر 2 ” أحمد المحمدي – محمد صلاح ” الكونغو 0

بداية الشوط الثاني || مصر 2 ” المحمدي – صلاح ” الكونغو 0

د60 : خروج مروان محسن ودخول كوكا

د67 : كوكا يهدر الهدف الثالث للمنتخب المصري

د68 : دخول وليد سليمان وخروج عبدالله السعيد

د69 : كارت أصفر لمحمد النني بعد تدخل قوي علي لاعب الكونغو

75′ متبقي فقط ربع ساعة علي نهاية المباراة وسط تبادل للهجمات بين المنتخبين وتراجع من الفراعنة

83′ بولاسي كاد أن يُسجل الهدف الأول للفهود! تسديدة قوية من ركلة حُرة مباشرة تمر بجانب قائم الشناوي

نهاية المباراة || منتخب مصر يحقق الفوز الثاني في دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا ويتأهل رسمياً إلي دور الـ16 من البطولة مصر 2 ” المحمدي – صلاح ” الكونغو 0

توافد الجماهير علي ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر والكونغو

علي سعيد الكعبي معلقا على مباراة مصر والكونغو