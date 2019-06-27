ماذا يحدث في معسكر المنتخب لإنهاء أزمة وردة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل ساعات قليلة من مباراة الكونغو الديمقراطية أعلن هاني أبو ريدة عقب رئيس اتحاد الكرة المصري عن استبعاد لاعب المنتخب عمرو وردة المحترف في صفوف باوك اليوناني لأسباب انضباطية.

رئيس الجبلاية صاحب الكلمة العليا جلس مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ليستقر الطرفين على استبعاد اللاعب على أن يستكمل البطولة الأفريقية بـ22 لاعبًا.

تحركات

وفقاً لمراسل الخليج 365 فإن التحرك لإنهاء أزمة وردة جاء بقيادة محمد صلاح وأحمد المحمدي وعبد الله السعيد ووليد سليمان وبدأ منذ ابلاغهم بالقرار مباشرة.

أحمد المحمدي قائد المنتخب عقد جلسة مع وردة عقب إعلان القرار ليبقى الأخير فى فندق المنتخب دون أن يغادره انتظاراً للمباراة.

الدعم

حصل وردة على دعم زملائه الكامل، قبل مواجهة الكونغو واثناء المباراة وبعد المباراة بطرق مختلفة .

أحمد المحمدي قائد المنتخب قال عقب نهاية المباراة " وردة واحد مننا، حياة اللاعب الشخصية تخصه، فهو واحد من العائلة وكلنا بشر وكلنا نُخطيء"

ووجه رسالة واضحة "لن نتركه ".

الاعتذار

اعتذر عمرو وردة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

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وقال ورد " "أعتذر لأسرتي واللاعبين والجهاز الفني وأي شخص يشعر بالضيق مني وأتعهد بعدم تكرار الأمر".

الإقرار بالخطأ لم تكن رسالة وردة الوحيدة فقط بل إن ظهور اللاعب من احدي غرف فندق المنتخب بحسب مراسل الخليج 365 كانت الرسالة الأهم.

دعم كامل

الدعم المتتالي الذى حصل على وردة من زملاءه لم يكن وليد الصدفة بل جاء باتفاق بحسب ما قاله مصدر مطلع لـ "الخليج 365" أكد أن الدعم كامل وجماعي.

وعقب المباراة خرج العديد من اللاعبين لمساندة اللاعب من أزمته عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فكانت البداية من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الذي تضامن مع اللاعب وأحمد حجازي ووليد سليمان بخلاف باهر وأحمد المحمد.

جلسة بين أبو ريدة وصلاح والمحمدي

وأكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري مايدور فى الكواليس كاشفاً عن تحدث محمد صلاح وأحمد المحمدي مع أبو ريدة لإنهاء الأزمة.

شوبير أضاف في تصريحات إذاعية أن أبو ريدة سيعقد جلسة مع اللاعبين وحضور الجهاز الفني لتحديد موقف وردة نهائيًا.

وكشف شوبير عن قيام أبو ريدة بأربع احتمالات لإنهاء الجدل حول أزمة وردة وهم:

يتمسك أبو ريدة بموقفه ويستبعد اللاعب من قائمة المنتخب رسميًا، أما القرار الثاني والمحتمل وهو أن يعود اللاعب على أن يكون مشاركته مع المنتخب في يد الجهاز الفني.

وسيكون القرار الثالث بحسب ما أعلن عنه شوبير وهو أن يعود وردة بعد الاعتذار ويقدم الدليل بأن الفيديو الذي انتشر مفبرك، بينما سيكون القرار الرابع وهو أن يعود اللاعب للمعسكر دون أن يتدرب مع اللاعبين.