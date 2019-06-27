مباشر كأس الأمم الأفريقية.. بوروندي 0 - 0 مدغشقر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

تصوير - حازم جودة:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب البورندي أمام منتخب مدغشقر في اللقاء الذي يقام على ملعب الاسكندرية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب النيجيري ضمن الصعود رسميًا إلى ثمن النهائي بعد الفوز على غينيا بهدف دون رد ليصبح منتخب النسور في الصدارة برصيد ست نقاط يليه منتخبي مدغشقر وغينيا بنقطة ثم منتخب بورندي بدون نقاط.

تشكيل بوروندي: جوناثان - كريستوف - فريديريك - عمر موسى - كريم نزيجييمانا - جايل بيجيرامانا - جايل دوهاينافيا - سيدريك - شسير - فيستون - ساديو بيراهينو.

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تشكيل مدغشقر: آدريان - ميتانيري - فونتيري - رزاق - موبيريس - آمادا - آنست - آليماهاريترا - لالاياما - آندرياتساما - آندريا.

تفاصيل المباراة

أولى التهديدات كانت في الدقيقة 14 من زمن أحداث المباراة بعدما سدد آنست كرة قوية لكن جوناثان حارس مرمى بوروند يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 19 من زمن أحداث اللقاء شهد تألق من جانب حارس بورندي جوناثان بعدما أبعد فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من جانب مهاجم مدغشقر آندريا لتتحول الكرة لركنية.

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