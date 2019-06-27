تقرير.. "حسم ومعركة وتكافؤ".. ماذا ينتظر الجزائر أمام السنغال بكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ينتظر عشاق الكرة مباراة تحمل بالكثير عندما يواجه منتخب الجزائر منافسه السنغالي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وستشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل امتلاك كل فريق العديد من النجوم حيث يمتلك الجانب الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المقابل يعتمد "أسود التيرانجا" على ساديو ماني لاعب ليفربول.

ويسلط "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز التحديات التي سيواجها كل فريق خلال مباراة الليلة والتي ستقام في السابعة مساءً:

- حسم بطاقة التأهل

يتقاسم المنتخب الجزائري والسنغالي صدارة المجموعة الثالثة فكل فريق يمتلك ثلاث نقاط حيث حقق منتخب "محاربي الصحراء" فوزًا سهلاً على خصمه الكيني في المباراة الماضية بهدفين دون رد.

وبنفس النتيجة استطاع المنتخب السنغالي أن يفوز على المنتخب التنزاني، ليصبح أمام كل من منتخبي الجزائر والسنغال فرصة التأهل للدور التالي قبل نهاية دور المجموعات بجولة في حال تحقيق كل طرف نتيجة الفوز.

وبالطبع يسعى كل منتخب إلى تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الليلة لسببين الأول هو ضمان التأهل والثاني هو الاقتراب من حسم الصدارة للابتعاد عن مواجهة منتخبات صاحبة التصنيف الأول في مجموعاتها خلال دور الـ16.

- معركة هجومية

Advertisements

يمتلك كل فريق العديد من العناصر الهجومية المميزة، فالمنتخب الجزائري لديه رياض محرز نجم مانشستر سيتي بجانب بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري بجانب سفيان فيجولي المحترف في صفوف جالطة سراي التركي.

جمال بلماضي المدير الفني الوطني الجزائري يمتلك عناصر أخرى في الخط الأمامي مثل ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي ويوسف البلايلي جناح الترجي التونسي.

في المقابل، سيعول المنتخب السنغالي على نجمه العائد من الإيقاف ساديو ماني بجانب كيتا بالدي نجم إنتر ميلان الإيطالي والمعار من صفوف موناكو الفرنسي بالإضافة إلى المهاجم مباي نيانج لاعب رين الفرنسي.

وبالطبع يسعى كل جانب للتفوق وقيادة منتخب بلاده من أجل الصعود للدور المقبل ومرافقة منتخبي نيجيريا ومصر بعدما تأهلا للدور المقبل.

- تاريخ متكافئ

علّق جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء اليوم على تاريخ مواجهات المنتخبين لافتًا إلى أنه لا يهتم بالنتائج السابق.

وبالنظر إلى تاريخ مباريات المنتخبين فقد تقابل المنتخب الجزائري بخصمه السنغالي في كأس الأمم الأفريقية مرتين انتهت الأولى لصالح "محاربي الصحراء" بالفوز بنتيجة (2-0) في نسخة 2015، بينما انتهى اللقاء الثاني بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) في نسخة 2017.

ومع بداية القرن الحالي تقابل المنتخب الجزائري بخصمه السنغالي 8 مرات ما بين رسمي وودي انتهت ثلاث مباريات بفوز "محاربي الصحراء" ومثلهم لصالح "أسود التيرانجا" مقابل تعادلين.