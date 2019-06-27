غوارديولا: سيلفا أسطورة أوروبية

وصف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، لاعبه ديفيد سيلفا بأنه “أسطورة أوروبية” في كرة القدم، متمنياً أن يحقق ناديه موسماً ناجحاً جديداً، قبل أن يغادر لاعب الوسط الإسباني صفوف بطل إنجلترا في 2020.

قال غوارديولا عن مواطنه لمحطة سكاي سبورتس: “يجب أن نستمتع به في العام الذي سيرحل فيه”.

وأضاف: “يبقى واحداً من الأساطير، ليس فقط في إسبانيا، بل في الكرة الأوروبية بشكل عام”.

وتابع: “لعب خلال 10 أعوام في مانشستر، وليس سهلاً تقديم هذا الأداء في الدوري الإنجليزي، لكنه قام بعمل مذهل”.

ولعب سيلفا، الذي خاض 396 مباراة مع السيتي بجميع المسابقات، وسجل 71 هدفاً، دوراً بارزاً في التتويج بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي.