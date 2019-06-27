كوفاتش: بايرن ميونخ بحاجة إلى التعاقد مع 4 لاعبين

أكد مدرب بايرن ميونيخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، بأن فريقه في حاجة إلى التعاقد مع 4 لاعبين جدد استعداداً للموسم المقبل، بعد رحيل أكثر من لاعب مؤثر عن الفريق في نهاية الموسم المنصرم.
قال كوفاتش في حديث مع مجلة كيكر الألمانية: “لا يمكن أن نقوم بعمل جيد برفقة 17 لاعباً فقط، نحتاج إلى 19 على الاقل”.
ويواجه كوفاتش إمكانية التخلي عن قلب الدفاع الدولي السابق جيروم بواتينغ، بعد أن نصحه رئيس النادي أولي هونيس بإيجاد ناد جديد له، بالإضافة إلى إمكانية التخلي عن خدمات لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس.
وكان كوفاتش واضحاً في توجيه رسالة إلى مسؤوليه بقوله: “نحن في حاجة إلى لاعبين”.
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