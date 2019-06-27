أياكس يحدد لريال مدريد سعر فان دي بيك

حدد المدير الفني لفريق أياكس آمستردام، مارك أوفرمارس، سعر يتراوح “بين 50 و60 مليون يورو”، للتنازل عن لاعب الوسط دوني فان دي بيك الذي يسعى ريال مدريد لضمه، بحسب ما أوردته صحيفة دي تيليغراف الهولندية.
أشارت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الخميس، إلى أن الصفقة لن تلقى ترحيباً من جماهير أياكس، لأن فان دي بيك سيصبح بذلك ثالث جوهرة تغادر صفوف الفريق عقب انتقال فرينكي دي يونغ (22 عاماً) لبرشلونة، واقتراب ماتياس دي ليخت (19 عاماً) من التعاقد مع يوفنتوس الإيطالي، بحسب بعض التقارير.
وكان فان دي بيك (22 عاماً) واحداً من العناصر الأساسية في أياكس خلال الموسم الماضي، حيث خاض 57 مباراة رسمية، سجل خلالها 17 هدفاً، وصنع 13.
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