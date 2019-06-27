رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع حارس فالنسيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع حارس فالنسيا نيتو، في صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو.
باع فريق برشلونة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين إلى فالنسيا بنفس المبلغ.
وسيكلف نيتو فريق برشلونة 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 مليون كحوافز محتملة.
وذكر برشلونة في بيان: “سيوقع الحارس على عقد مع النادي للسنوات الأربع المقبلة، حتى نهاية موسم 2022-2023، وسيكون الشرط الجزائي في عقده 200 مليون يورو”.
وقدم نيتو أداءً مذهلاً مع فالنسيا في الموسمين الماضيين، بعدما انضم للفريق قادماً من يوفنتوس في 2017.
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