كوبا أمريكا.. البرازيل تطمح من الثأر من باراجواي في ربع النهائي

يستعد منتخب البرازيل لإفتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا، عندما يلاقي نظيرة باراجواي، فجر يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، على ملعب أرينا دي جريمو.

وتأهل المنتخب البرازيلي على رأس مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين، مقابل تعادل وحيد.

وخطف منتخب باراجواي بطاقة التأهل، بعد أن أختير واحدا من أحسن المنتخبات التي حلت ثالثا في دور المجموعات.

وسبق أن تواجه المنتخبان في بطولة كوبا أمريكا في 30 مباراة، إستطاع منتخب السامبا أن يحقق الفوز في 13 لقاء، مقابل 9 مباريات لصالح باراجواي، وحسم التعادل 8

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لقاءات جمعت الفريقين.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في الدور ربع النهائي في مناسبتين عامي 2011و2015، وإستطاع منتخب باراجواي أن يقصي السامبا في البطولتين، بنفس الطريقة عن طريق ركلات الترجيح.

وهو ما سيجعل المنتخب البرازيلي يبحث عن تحقي الفوز، والثأر من باراجواي بعدما أقصيتها مرتين من ربع النهائي.

ويعد المنتخب البرازيلي هو ثالث أكثر المنتخبات تحقيقا للبطولة، فيما حقق منتخب باراجواي البطولة مرتين فقط.