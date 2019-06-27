ميلان يعلن موقفة من انتقال دوناروما إلى باريس سان جيرمان

أعلن نادي أي سي ميلان الإيطالي موقفه من رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن ميلان استبعد عرض سان جيرمان الأول،

البالغ قيمته 20 مليون يورو بالإضافة إلى انضمام ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق الفرنسي، إلى النادي الإيطالي.

وأضافت أن ميلان يطلب الحصول على أموال أكثر لأنه غير راض عن

المبلغ المقدم من باريس سان جيرمان والذي يبلغ 30 مليون يورو، رغم أنه لعب دور الرجل الثاني خلف جيانلويجي بوفون، في الموسم الماضي.

وأضافت أن رغم رغبة النادي في بقاء اللاعب بميلان، إلا أنه يتفهم حاجة النادي إلى ضبط ميزانيته، من أجل عدم الإخلال بنظام اللعب المالي النظيف.