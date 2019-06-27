سيناريو لاعادة عمرو وردة الى معسكر الفراعنه

تجرى العديد من المحاولات من جانب لاعبي المنتخب لإعادة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر الفراعنه , بعد ان تلقى اللاعب العديد من النصائح والإرشادات من اللاعبين لمحاولة اعادته الي المنتخب .

ايقن اللاعب خطأه الذى ارتكبه ووعد اصدقائه فى المنتخب بالالتزام وعدم تكرار مثل هذه التصرف مره اخرى ويسعى زملاء وردة الي اقناع مسؤولى اتحاد الكرة وعلى رأسهم المهندس هانى ابو ريده لعودة اللاعب الى المعسكر مره اخرى وتقديم اعتذار اخر للمسؤولين .

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأزمات فى المنتخب بسبب اللاعب عمرو

وردة , بعد ان أثارازمتين فى الفترة الاخيرة مع المنتخب حيث كانت الواقعه الأولى مع إحدى عارضات الأزياء وتدعى "ماريهان"

ووجهت الفتاة اتهام لرباعى المنتخب المصرى عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وأحمد حسن كوكا , بالتحرش بها عن طريق تعليقات على الصورالخاصة بها عبر تطبيق التواصل الإجتماعى "إنستجرام" , وادعت محاولة التواصل معها والحديث معها

Advertisements

واوضحت تلك الأزمة عن حالة من الاستهتار وعدم المسئولية داخل معسكر المنتخب

وأثارت العديد من التساؤولات حول الدور الحقيقي الذي يقوم به المدير الإداري داخل منتخب مصر حيث كان الرابعة فجرا هي وقت الواقعه

ولم يكتفى عمرو وردة بهذا فقط بل قام اللاعب بواقعة اخرى والتى كانت سبب اقصاؤه من المنتخب المصرى , حيث قامت الفتاة المكسيكية، بالنشرعبر حسابها الرسمي على موقع التدوين العالمى "تويتر"، فيديو مسئ لعمرو وردة

وهو ما ادى الي قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بالتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب، لاستبعاد عمرو وردة من المنتخب نهائياً.

وتجرى محاولات من قبل زملائه للعفو عنه واعادته مره اخرى وهو ما اشار اليه زميله فى المنتخب أحمد حجازى عبر "تويتر" فى تغريدة له مطالبا بالعفو عنه