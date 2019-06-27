شوبير والرفاعي يكرمان سارة عصام نجمة الدوري الإنجليزي

استقبل أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة، سارة عصام نجمة مصر للكرة النسائية والمحترفة بنادي ستوك سيتي الإنجليزي والحاصلة على الحذاء الذهبي ولقب هداف بنادي ستوك سيتي الإنجليزي والحاصلة على الحذاء الذهبي ولقب هداف الدوري الإنجليزي للكرة النسائية لموسم 2018-2019. ودار الحديث حول تألق اللاعبة في انجلترا وكيفية النهوض بمستوى اللعبة في مصر وتشكيل منتخب نسائي يكون له تواجد قوي على الساحة الإفريقية، وتم تسليم سارة عصام علم الاتحاد وميدالية تذكارية.

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