محمد زيادة يحقق إنجازا تاريخيا للفروسية المصرية فى بطولة الجائزة الكبرى

حقق الفارس الدولى محمد طاهر زيادة لاعب منتخبنا الوطنى للناشئين وعضو المنتخب الأول المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى للفروسية فئة الثلاث نجوم التى أقيمت فى بلجيكا ، فى إنجاز تاريخى للفارس واللعبة يتحقق خارج حدود الوطن.

وفى إطار استعدادات الفارس لخوض منافسات دورة الألعاب الإفريقية التى تقام فى المغرب أغسطس المقبل ، ودورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية الصيف المقبل ، شارك فى البطولة 50 فارسا من بينهم أفضل 15 فارسا على مستوى العالم ، ومن بينهم أيضا أسرع 3 فرسان فى العالم، هم الهولندى هارى سسولدر ، والالمانى دانيال

دوسير ، والبريطانى لورنيزو دى لوكا .

أحتل محمد زيادة المركز الأول فى التصفية الأولى متفوق على الفرسان السبعة الذين تاهلو معه للتصفية الثانية، بعد أن تمكنوا من إنهاء المنافسات بدون نقاط.جزاء، ولكن فى الجولة الثانية حصل زيادة على المركز الأول بتحقيقه أسرع زمن فى البطولة، ولكنه ارتكب أربع نقاط.جزاء جعلته يحل فى المركز الثانى بعد الفارس الهولندى هارى سسولدر الذى فاز بالميدالية الذهبية بدون نقاط جزاء .

قال الفارس محمد زيادة أن الإنجاز الذى حققه جاء نتيجة الإعداد الجيد

والدعم المتواصل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الذى يتابع بكثب خطط الإعداد لكافة المنتخبات الوطنية فى الألعاب المختلفة للتأهل للأوليمبياد، متمنيا فى ظل الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة للأبطال متمثلا فى معالى الوزير، أن يتاهل منتخب كامل للفروسية إلى طوكيو بعد نحو 60 عاما من تأهل آخر فريق للاوليمبياد فى دورة روما عام 1960.

وقدم الفارس الشكر للوزير على دعمه المستمر لكافة الألعاب بصفة عامة ولرياضة الفروسية بصفة خاصة، كما تقدم بالشكر للمهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية على المساندة الكبيرة لكافة الأبطال، والدكتور عباده سرحان رئيس الجامعة التى يدرس فيها الفارس على دعمه المتواصل ، والتسهيلات التى يقدمها للسماح له بالمشاركة فى كافة المنافسات والتظاهرات الدولية والقارية، وتشجيعه على ممارسة الرياضة.