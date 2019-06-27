شاهد.. ردود أفعال الجماهير على اعتذار عمرو وردة

حرص العديد من الجماهير المصرية على توجيه العديد من الرسائل إلى عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني عقب إعتذاره صباح اليوم الخميس عن ما ورد منه.
ودعم العديد الجمهور وردة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وقال أحدهم....
إعتذارك يكون لربنا يا عمرو لكن الناس كلهم مستورين بس احنا بشر وكلنا اخطاء وعيوب واللى عملوا فيها اولياء الله الصالحين هما اول ناس حياتهم كلها اخطاء وربنا سترهم والدايرة هتدور عليهم عشان ساعدوا في النشر مستروش ربنا يوفقك ويهديك ويهدينا.
وقال الأخر :"يا كابتن عمرو كلنا بنغلط بس مش عارف الشعب مره واحده قلبوا فيها امام الازهر ليه وكأن مفيش حد بيغلط ربنا يكرمك وفكر في الـجاي وسيبك من كلام الناس مش بيجب غير في الارض".
وأشاد أحدهم بشجاعته قائلًا:"الاعتراف بالخطاء شجاعه و بداية النجاح بس المهم نتعلم و لا تكرر الخطا انت احسن من ناس كتير هما عارفين نفسهم و كلنا عارفينهم".
وأضافت أحد متابعي اللاعب قائلًا :"من الاخطاء نتعلم وياريت يكون ده درس مفيد ليك ف حياتك انسي ال فات وخد عبره وركز ف ال جاى اوى لان حياتك ومستقبلك انت ال بتكتبهم بايدك فأحسن خطك وخطاك واترك اثر جيد وبالتوفيق ليك".
ووجه الآخر رسالة قائلًا :"ياورده والله المنتخب خسرك
وتقدم شخص آخر بتوجيه رسالة قائلًا :"ربنا يسامحنا كلنا. كل واحد عنده اللي مكفية ومايخلهوش يبص علي غيره كلنا تحت الضعف ربنا معاك وركز في اللي جاي وأتعلم من أخطائك لأن أنت راجل وجدع وكفاية قوي أعتذارك دا يدل علي رجولتك في أعترافك بغلطك كلنا بنحبك.
وتقدم عمرو وردة باعتذار رسمي للاعبين والجهاز الفني والجماهير المصرية، على ما بدر منه مؤخراً، بسبب أزمة الفيديو الشهير، والتي صدر قرار بسببها بإستبعاده من معسكر منتخب مصر.
وتستضيف مصر في الوقت الحالي بطولة كأس الأمم الأفريقية ونجح المنتخب في التأهل لدور الـ16 عقب التغلب على زيمبابوي والكونغو في دور المجموعات.
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