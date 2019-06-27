وزير الرياضة يوجه الشكر للشباب المتطوعين ببطولة الأمم الأفريقية

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوجيه الشكر للشباب المتطوعين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وذلكعلى جهودهم الكبيرة في إنجاح البطولة، وظهورهم بالمظهر الذي يليق بإسم
وسمعة مصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الرياضة بهم أمس عقب الانتهاء من مباراة مصر والكونغو، و التى انتهت لصالح الفراعنة بهدفين مقابل لا شىء.
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