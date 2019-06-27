فنزويلا تبحث عن فوز أول أمام الأرجنتين في كوبا أمريكا

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيرة الفنزويلي، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب ماراكانا، في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا في نسختها 46 المقامة في البرازيل.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني كوصيف في المجموعة الثانية خلف كولومبيا، برصيد 4 نقاط، وتخطى التانجو مرحلة المجموعات بعد الفوز على قطر في الجولة الأخيرة بنتيجة هدفين للاشيء.

وحل منتخب فنزويلا وصيفاً، في المجموعة الأولى بعد البرازيل، برصيد 5 نقاط، بعد أن تغلب على بوليفيا بنتيجة ثلاث أهداف

لهدف.

وسبق للمنتخبين أن تلاقوا ببطولة كوبا أمريكا في 5 مناسبات، ولم يستطع المنتخب الفنزويلي أن يحقق أي فوز، وكانت آخره مباراة جمعتهما في عام 2016، في نفس الدور.

وتلاقى المنتخبين لأول مرة في عام 1967 ، واستطاع التانجو أن يحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة خمسة أهداف لهدف وحيد.

وفي عام 1975، اعتمدت البطولة في دور المجموعات على نظام مباريات الدورين، حيث فازت الأرجنتين

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في الموجهة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي اللقاء الثاني تحققت أكبر نتيجة في تاريخ المنتخبين، حينما دك المنتخب الأرجنتيني شباك فنزويلا بـ 11 هدفًا دون رد.

وتواجه المنتخبان في بطولة 1991 وشهدت المباراة فوز الأرجنتين بثلاث أهداف بلا رد.

وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في البطولة المئوية لكوبا أمريكا عام 2016، في الدور ربع النهائي، واستطاع المنتخب الأرجنتيني أن يحقق الفوز بنتيجة أربع أهداف لهدف واحد.

ويبحث منتخب الأرجنتين على تخطى عقبة فنزويلا، ليمضي قدما في بطولة كوبا أمريكا، الغائبة عن التانجو منذ عام 1993، وكذلك وسط بحث ليونيل ميسي عن التتويج بلقب مع منتخب بلاده.