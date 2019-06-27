طنطا يتعاقد مع حارس سموحه

نجح مسؤلى نادى طنطا فى علاج جانب النقص فى فريق الكره الأول بالتعاقد مع محمد فتحي حارس مرمى الداخلية وسموحه السابق فى صفقة انتقال حر. وهذه أحد المشاكل التى كانت تؤرق الجهاز الفني بعد أن لوح إسلام طارق الحارس الأساسى برغبته فى عدم التجديد والرحيل عن الفريق وبهذا يكون لطنطا ٣ حراس إسلام الجهاز الفني بعد أن لوح إسلام طارق الحارس الأساسى برغبته فى عدم التجديد والرحيل عن الفريق وبهذا يكون لطنطا ٣ حراس إسلاموالسيد الصاوي المتألق بالإضافه لفتحى. يذكر أن هذه خامس صفقة طنطاويه بعد كل من احمد فهمى وجون مانجا وميدو مهاجم الترسانه وأحمد العش لاعب الأهلى والاسماعيلى السابق ولاعب وسط فريق كفر الشيخ وأخيرا محمد فتحى والذى يبلغ من العمر ٢٩ عاما.

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